Сергей Ребров: "Сейчас для Ярмоленко время уходить в хороший клуб"

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров заявил, что пришло время полузащитнику команды Андрею Ярмоленко сменить клуб. Напомним, в прошлом году футболист продлил контракт с киевским клубом на 5 лет.

- Сейчас для Ярмоленко время уходить в хороший клуб, - цитирует football.ua Реброва. - Тем не менее, наверное, этот игрок заслужил на то, чтобы уйти не бесплатно. Я был и в Ньоне и в Англии, многие тренеры спрашивают о его характере. Всегда даю ему положительную характеристику, ведь знаю его хорошо. В любом случае, решать этот вопрос президенту и футболисту. Я еще раз скажу, что от этого футболиста не откажусь никогда.