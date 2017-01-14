13:29 | ФУТБОЛ — Украина

Сергей Ребров: "Сейчас для Ярмоленко время уходить в хороший клуб"

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Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров заявил, что пришло время полузащитнику команды Андрею Ярмоленко сменить клуб. Напомним, в прошлом году футболист продлил контракт с киевским клубом на 5 лет.

- Сейчас для Ярмоленко время уходить в хороший клуб, - цитирует football.ua Реброва. - Тем не менее, наверное, этот игрок заслужил на то, чтобы уйти не бесплатно. Я был и в Ньоне и в Англии, многие тренеры спрашивают о его характере. Всегда даю ему положительную характеристику, ведь знаю его хорошо. В любом случае, решать этот вопрос президенту и футболисту. Я еще раз скажу, что от этого футболиста не откажусь никогда.

Дополнительная информация

http://football.ua/ukraine/324994-rebrov-sejjchas-dlja-jarmolenko-vremja-ukhodit-v-khoroshijj-klub.html

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