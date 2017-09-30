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16:59 | Футбол — Украина

Марлос, который получил украинское гражданство, вызван в сборную


Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал бразильского полузащитника "Шахтера" Марлосасообщает пресс-служба ""горняков". 6 октября украинцы сыграют с Косово, а 9 октября – с Хорватией.

Напомним, вчера генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин сообщил о том, что полузащитник стал гражданином Украины. Ранее появилась информация о том, гражданство также получит жена и дети футболиста.

Полузащитник бразильского происхождения выступает в чемпионате Украины с 2012 года.

Дополнительная информация

https://www.shakhtar.com/ru-ru/news/2017/september/30_news/30_marlos/

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