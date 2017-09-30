Марлос, который получил украинское гражданство, вызван в сборную

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал бразильского полузащитника "Шахтера" Марлоса, сообщает пресс-служба ""горняков". 6 октября украинцы сыграют с Косово, а 9 октября – с Хорватией.
Напомним, вчера генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин сообщил о том, что полузащитник стал гражданином Украины. Ранее появилась информация о том, гражданство также получит жена и дети футболиста.
Полузащитник бразильского происхождения выступает в чемпионате Украины с 2012 года.
Дополнительная информация
https://www.shakhtar.com/ru-ru/news/2017/september/30_news/30_marlos/