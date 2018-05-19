"Динамо" обыграло "Шахтер" в заключительном туре чемпионата Украины

"Динамо" обыграло "Шахтер" матче заключительного 32-го тура чемпионата Украины. Донецкий клуб досрочно стал чемпионом страны, киевляне обеспечили себе второе место, и игра самых титулованных клубов страны не имела турнирного значения. "Шахтер" в следующем сезоне сыграет в групповом турнире Лиги чемпионов, "Динамо" начнет свой путь в отборочном турнире.

В группе вылета состоялись заключительные встречи. Напрямую в первую лигу вылетела "Сталь" из Каменского. Ее место займет победитель второго по силе дивизиона киевский "Арсенал". "Звезда" и "Черноморец" попали в стыковые матчи с клубами первого дивизиона - "Десной" и "Полтавой" соответственно.

Чемпионат Украины

Премьер-лига

Чемпионская группа

32-й тур

"Динамо" - "Шахтер" - 2:1 (1:1)

Голы: Вербич, 16 (1:0). Марлос, 23 (1:1). Хочолава, 55 - в свои ворота.

Группа вылета

"Александрия" - "Олимпик" - 2:0 (0:0)

Голы: Грицук, 55 - с пенальти (1:0). Стецков, 80 (2:0).

"Карпаты" - "Сталь" - 3:0 (1:0)

Голы: Лебеденко, 37 (1:0). Мякушко, 61 (2:0). Швед, 78 (3:0).

Удаление: Джонатан (С), 89.

"Черноморец" - "Звезда" - 1:0 (0:0)

Гол: Третьяков, 57.