CAS рассмотрит дело "Мариуполя" и киевского "Динамо" не ранее середины февраля 2018 года

Спортивный арбитражный суд (CAS) на своем официальном сайте опубликовал список дел, которые будут рассмотрены с 10 января по 15 февраля. В данном списке отсутствует дело о матче 7-го тура чемпионата Украины "Мариуполь" – киевское "Динамо".

Ранее CAS зарегестрировал иск динамовцев в отношении мариупольцев.

Напомним, запланированная на 27 августа встреча между этими командами не состоялась из-за неявки киевлян, которые мотивировали это отсутствием гарантий безопасности. Позже Апелляционный комитет ФФУ утвердил техническое поражение "Динамо".