Артем Милевский: "В "Динамо" сказали, что я не увижу своих денег"

Нападающий "Тосно" Артем Милевский, ранее выступавший в составе киевского "Динамо", сообщил, что ему предстоит судебное разбирательство с бывшим клубом. По словам форварда, сумма иска составляет 1,5 миллиона.

- Действительно, предстоит судебное разбирательство с киевским "Динамо". Сумма иска около 1,5 миллиона, - приводит Footballua.tv слова Милевского. - В то время когда был в клубе, верил президенту на слово. А потом просто послали на три буквы и сказали, что не получу тех денег.

Когда с человеком живешь в одной команде, говорит, что не волнуйся, все выплатим. А потом по телефону сообщают, что денег я не увижу. Долг тянется еще со времени, когда я за "Динамо" играл. Мне понадобились деньги. Маме квартиру купить или сестре машину, не важно. Я позвонил, а мне говорят: "Не пошел бы ты". Теперь будет суд.