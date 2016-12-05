09:33 5 декабря | ФУТБОЛ — Украина

Артем Милевский: "В "Динамо" сказали, что я не увижу своих денег"

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Нападающий "Тосно" Артем Милевский, ранее выступавший в составе киевского "Динамо", сообщил, что ему предстоит судебное разбирательство с бывшим клубом. По словам форварда, сумма иска составляет 1,5 миллиона.

- Действительно, предстоит судебное разбирательство с киевским "Динамо". Сумма иска около 1,5 миллиона, - приводит Footballua.tv слова Милевского. - В то время когда был в клубе, верил президенту на слово. А потом просто послали на три буквы и сказали, что не получу тех денег.

Когда с человеком живешь в одной команде, говорит, что не волнуйся, все выплатим. А потом по телефону сообщают, что денег я не увижу. Долг тянется еще со времени, когда я за "Динамо" играл. Мне понадобились деньги. Маме квартиру купить или сестре машину, не важно. Я позвонил, а мне говорят: "Не пошел бы ты". Теперь будет суд.

Дополнительная информация

http://footballua.tv/news/football/35155--artem-milevsykij-u-dinamo-skazali-shho-svojih-groshej-ja-ne-pobachu/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Garik20002

Поддержу предыдущего оратора.

10:33 5 декабря

ЮКИ

правильно тебя послали!так же,как и ты их в своё время!думал вечно халява будет!?такой талант пропил!

10:30 5 декабря

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