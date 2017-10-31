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Евгений Кафельников: "Спартак" проиграет "Севилье"

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Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников в интервью "СЭ" поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Севилья" - "Спартак".

 
Евгений КАФЕЛЬНИКОВ vs Дмитрий КОМБАРОВ.Евгений Кафельников: "Я – дилетант, но Комбаров – по-прежнему самое слабое звено "Спартака"

– Какой у вас прогноз на завтрашний матч с "Севильей"?

– "Спартак" завтра проиграет. Один команда забьет, но уступит, думаю, со счетом 1:3. Я и до этого говорил и сейчас так считаю, что в матче с "Ливерпулем" в Англии будет легче, чем в игре с "Севильей". И я надеюсь, что "Спартак" обыграет "Марибор", добьется положительного результата в Ливерпуле и выйдет в плей-офф.

– То есть, на ваш взгляд, победа в Кубке России и выход в плей-офф Лиги чемпионов будет отличным результатом для "Спартака"?

– Да. И я считаю, что мы еще можем занять второе место в чемпионате России. В крайнем случае – третье, потому что команда должна играть в Лиге чемпионов и в следующем сезоне.

Матч "Севилья" – "Спартак" состоится в среду, 1 ноября, и начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи. (Андрей СИЗЯКИН)

"Спартак" - перед "Севильей", ЦСКА - перед "Базелем". LIVE!

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 4-й тур
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КОММЕНТАРИИ (7)
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rusfed 2.0

Если б он был умным, поставил бы хату на выигрыш Севильи, но в интервью сказал, что поставил ее на Спартак )

16:26

SpaMan

Закусывать батенька надо, а еще лучше вырубать всякие твитеры и пейсбуки.

16:18

takitak

Мы или ждём победы и смотрим, или никак. Не понятно, как можно ожидать игры любимой команды и не верить в победу?! кафель смешон.

16:16

Serenky25

Женя походу опять выпил. А когда человек много пьет, то у него формируется негативный взгляд на жизнь. Да и вообще настроение часто меняется. Женя не пей.

16:14

takitak

Headliner85 16:09 +++++

16:13

volish17

У нас нет повода для волнения, пусть соперник боится, и мы снимем вопросы о выходе из группы ..

16:12

Headliner85

Как ты надоел нытик... Нормальный болельщик поддерживает команду,а не стонет в каждом интервью- все плохо, мы проиграем. мы говно. Достал

16:09