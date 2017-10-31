Евгений Кафельников: "Спартак" проиграет "Севилье"

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников в интервью "СЭ" поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Севилья" - "Спартак".

– Какой у вас прогноз на завтрашний матч с "Севильей"?

– "Спартак" завтра проиграет. Один команда забьет, но уступит, думаю, со счетом 1:3. Я и до этого говорил и сейчас так считаю, что в матче с "Ливерпулем" в Англии будет легче, чем в игре с "Севильей". И я надеюсь, что "Спартак" обыграет "Марибор", добьется положительного результата в Ливерпуле и выйдет в плей-офф.

– То есть, на ваш взгляд, победа в Кубке России и выход в плей-офф Лиги чемпионов будет отличным результатом для "Спартака"?

– Да. И я считаю, что мы еще можем занять второе место в чемпионате России. В крайнем случае – третье, потому что команда должна играть в Лиге чемпионов и в следующем сезоне.

Матч "Севилья" – "Спартак" состоится в среду, 1 ноября, и начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи. (Андрей СИЗЯКИН)

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