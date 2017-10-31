Евгений Кафельников: "Спартак" проиграет "Севилье"

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников в интервью "СЭ" поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Севилья" - "Спартак".
– Какой у вас прогноз на завтрашний матч с "Севильей"?
– "Спартак" завтра проиграет. Один команда забьет, но уступит, думаю, со счетом 1:3. Я и до этого говорил и сейчас так считаю, что в матче с "Ливерпулем" в Англии будет легче, чем в игре с "Севильей". И я надеюсь, что "Спартак" обыграет "Марибор", добьется положительного результата в Ливерпуле и выйдет в плей-офф.
– То есть, на ваш взгляд, победа в Кубке России и выход в плей-офф Лиги чемпионов будет отличным результатом для "Спартака"?
– Да. И я считаю, что мы еще можем занять второе место в чемпионате России. В крайнем случае – третье, потому что команда должна играть в Лиге чемпионов и в следующем сезоне.
Матч "Севилья" – "Спартак" состоится в среду, 1 ноября, и начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи. (Андрей СИЗЯКИН)
rusfed 2.0
Если б он был умным, поставил бы хату на выигрыш Севильи, но в интервью сказал, что поставил ее на Спартак )
16:26
SpaMan
Закусывать батенька надо, а еще лучше вырубать всякие твитеры и пейсбуки.
16:18
takitak
Мы или ждём победы и смотрим, или никак. Не понятно, как можно ожидать игры любимой команды и не верить в победу?! кафель смешон.
16:16
Serenky25
Женя походу опять выпил. А когда человек много пьет, то у него формируется негативный взгляд на жизнь. Да и вообще настроение часто меняется. Женя не пей.
16:14
takitak
Headliner85 16:09 +++++
16:13
volish17
У нас нет повода для волнения, пусть соперник боится, и мы снимем вопросы о выходе из группы ..
16:12
Headliner85
Как ты надоел нытик... Нормальный болельщик поддерживает команду,а не стонет в каждом интервью- все плохо, мы проиграем. мы говно. Достал
16:09