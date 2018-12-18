Жорже Мендеш: "Роналду еще в январе сказал мне, что хочет в "Ювентус"

Жорже Мендеш, агент нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, заявил, что знал о желании португальца покинуть "Реал" с января. Форвард перебрался в Италию летом за 100 миллонов евро.

- Это лучший игрок в истории футбола, поэтому многие хотели купить его. "Ювентусу" нужно отдать должное за этот трансфер, - приводит Goal слова Мендеша. - Роналду еще в январе сказал мне, что хочет перейти туда. Тогда я подумал, что трансфер невозможен, но оказался неправ.

Я встретился с Недведом в апреле перед матчем "Юве" - "Реал" в Турине, потом поговорил с Аньелли. В итоге переговоры заняли два-три месяца.