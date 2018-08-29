Завтра может быть установлен трансферный рекорд "Спартака"

По данным "СЭ" Квинси Промес перейдет в "Севилью" за 21 миллион евро. Продажа голландца станет самой прибыльной в истории московского клуба. Предыдущий трансферный рекорд был установлен в 2008 году, когда форвард красно-белых Роман Павлюченко за 17,4 миллиона евро перешел в лондонский "Тоттенхэм".

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* По данным Transfermarkt.de.

Дороже, чем Промес из России уезжали всего пять футболистов (причем Александр Головин – этим летом). За те же деньги, что и голландец девять лет назад покинул премьер-лигу Юрий Жирков, перешедший из ЦСКА в "Челси". (Кирилл БУРДАКОВ)

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* По данным Transfermarkt.de.