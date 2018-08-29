Завтра может быть установлен трансферный рекорд "Спартака"

По данным "СЭ" Квинси Промес перейдет в "Севилью" за 21 миллион евро. Продажа голландца станет самой прибыльной в истории московского клуба. Предыдущий трансферный рекорд был установлен в 2008 году, когда форвард красно-белых Роман Павлюченко за 17,4 миллиона евро перешел в лондонский "Тоттенхэм".
САМЫЕ ДОРОГИЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ "СПАРТАКА"
|
Игрок
|
Страна
|
Год
|
Куда
|
Стоимость*
|
Квинси ПРОМЕС
|
Голландия
|
2018
|
Севилья
|
21 000 000
|
Роман ПАВЛЮЧЕНКО
|
Россия
|
2008
|
Тоттенхэм
|
17 400 000
|
Нигерия
|
2013
|
13 000 000
|
Сербия
|
2006
|
10 500 000
|
Аргентина
|
2007
|
9 000 000
|
Россия
|
2009
|
9 000 000
|
Испания
|
2013
|
8 600 000
|
Россия
|
1998
|
7 000 000
|
Гана
|
2014
|
6 900 000
|
Бразилия
|
2011
|
6 000 000
* По данным Transfermarkt.de.
Дороже, чем Промес из России уезжали всего пять футболистов (причем Александр Головин – этим летом). За те же деньги, что и голландец девять лет назад покинул премьер-лигу Юрий Жирков, перешедший из ЦСКА в "Челси". (Кирилл БУРДАКОВ)
САМЫЕ ДОРОГИЕ ТРАНСФЕРЫ ИГРОКОВ ИЗ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ
|
Игрок
|
Сезон
|
Страна
|
Откуда
|
Куда
|
Сумма трансфера (евро)*
|
2016
|
Бразилия
|
Зенит
|
Шанхай Шанган
|
56 000 000
|
2013
|
Бразилия
|
35 500 000
|
2018
|
Россия
|
30 000 000
|
2008
|
Бразилия
|
ЦСКА
|
24 000 000
|
2016
|
Аргентина
|
Зенит
|
24 000 000
|
2009
|
Россия
|
ЦСКА
|
21 000 000
|
Квинси ПРОМЕС
|
2018
|
Голландия
|
Спартак
|
Севилья
|
21 000 000
|
2017
|
Бельгия
|
Зенит
|
20 000 000
|
2016
|
Нигерия
|
ЦСКА
|
19 500 000
|
2015
|
Сенегал
|
17 900 000
* По данным Transfermarkt.de.
- Алекс Мескини
- Анжи
- Дмитрий Аленичев
- Локомотив М (футбол)
- Зенит Санкт-Петербург
- Владимир Быстров
- ЦСКА (футбол)
- Челси
- Манчестер Юнайтед
- Манчестер Сити
- Тоттенхэм
- Фенербахче (Футбол)
- Бордо
- Фернандо Кавенаги
- Севилья
- Роман Павлюченко
- Неманья Видич
- Валенсия (футбол)
- Эвертон
- Юрий Жирков
- Жо (футбол)
- Коринтианс
- Лестер
- Монако
- Эсекиэль Гарай
- Трабзонспор
- Халк
- Эммануэл Эменике
- Ахмед Муса
- Аксель Витсель
- Хосе Мануэль Хурадо
- Маджид Уорис
- Уотфорд
- Квинси Промес
- Александр Головин
- Умар Ньясс
- Тяньцзинь Цюаньцзянь
- Виллиан Жозе