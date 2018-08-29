19:19 | Футбол — Трансферы

Завтра может быть установлен трансферный рекорд "Спартака"


По данным "СЭ" Квинси Промес перейдет в "Севилью" за 21 миллион евро. Продажа голландца станет самой прибыльной в истории московского клуба. Предыдущий трансферный рекорд был установлен в 2008 году, когда форвард красно-белых Роман Павлюченко за 17,4 миллиона евро перешел в лондонский "Тоттенхэм".

САМЫЕ ДОРОГИЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ "СПАРТАКА"

Игрок

Страна

Год

Куда

Стоимость*

Квинси ПРОМЕС

Голландия

2018

Севилья

21 000 000

Роман ПАВЛЮЧЕНКО

Россия

2008

Тоттенхэм

17 400 000

Эммануэл ЭМЕНИКЕ

Нигерия

2013

Фенербахче

13 000 000

Неманья ВИДИЧ

Сербия

2006

Манчестер Юнайтед

10 500 000

Фернандо КАВЕНАГИ

Аргентина

2007

Бордо

9 000 000

Владимир БЫСТРОВ

Россия

2009

Зенит

9 000 000

Хосе ХУРАДО

Испания

2013

Уотфорд

8 600 000

Дмитрий АЛЕНИЧЕВ

Россия

1998

Рома

7 000 000

Маджид УОРИС

Гана

2014

Трабзонспор

6 900 000

АЛЕКС

Бразилия

2011

Коринтианс

6 000 000

* По данным Transfermarkt.de.

Дороже, чем Промес из России уезжали всего пять футболистов (причем Александр Головин – этим летом). За те же деньги, что и голландец девять лет назад покинул премьер-лигу Юрий Жирков, перешедший из ЦСКА в "Челси". (Кирилл БУРДАКОВ)

САМЫЕ ДОРОГИЕ ТРАНСФЕРЫ ИГРОКОВ ИЗ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ

Игрок

Сезон

Страна

Откуда

Куда

Сумма трансфера (евро)*

ХАЛК

2016

Бразилия

Зенит

Шанхай Шанган

56 000 000

ВИЛЛИАН

2013

Бразилия

Анжи

Челси

35 500 000

Александр ГОЛОВИН

2018

Россия

ЦСКА

Монако

30 000 000

ЖО

2008

Бразилия

ЦСКА

Манчестер Сити

24 000 000

Эсекиэль ГАРАЙ

2016

Аргентина

Зенит

Валенсия

24 000 000

Юрий ЖИРКОВ

2009

Россия

ЦСКА

Челси

21 000 000

Квинси ПРОМЕС

2018

Голландия

Спартак

Севилья

21 000 000

Аксель ВИТСЕЛЬ

2017

Бельгия

Зенит

Тяньцзинь Цюаньцзянь

20 000 000

Ахмед МУСА

2016

Нигерия

ЦСКА

Лестер

19 500 000

Умар НЬЯСС

2015

Сенегал

Локомотив

Эвертон

17 900 000

* По данным Transfermarkt.de.

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