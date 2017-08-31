"Ювентус" попытается выкупить Эмре Джана до закрытия трансферного окна?

"Ювентус" намерен подписать контракт с полузащитником "Ливерпуля" Эмре Джаном до закрытия трансферного окна, утверждает La Stampa. По информации источника, туринцы готовы заплатить за игрока 25 миллионов евро. Отмечается, что итальянский клуб активизировал попытки подписать контракт с игроком из-за травмы хавбека команды Клаудио Маркизио.

Напомним, ранее появлялась информация, согласно которой 23-летний немецкий хавбек пообещал руководству "Ювентуса" подписать контракт летом следующего года, когда истечет его соглашение с мерсисайдцами.

Напомним, Джан выступает за "Ливерпуль" с 2014 года, куда он перешел из "Байера" за 12 миллионов евро. За время выступления в составе "красных" он принял участие в 132 матчах во всех турнирах, забив 10 мячей.