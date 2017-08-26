Эмре Джан пообещал, что следующим летом перейдет в "Ювентус" бесплатно?

"Ювентус" договорился с полузащитником "Ливерпуля" Эмре Джаном, что тот перейдет в итальянский клуб летом следующего года, когда истечет его контракт с мерсисайдцами, сообщает La Gazzetta dello Sport. По информации источника, 23-летний немецкий хавбек пообещал руководству туринцев, что переход состоится.

Отмечается, что главный тренер английской команды Юрген Клопп недоволен решением игрока, но не станет лишать его игровой практики, поскольку Джан может быть полезен мерсисайдцам.

Напомним, Джан выступает за "Ливерпуль" с 2014 года, куда он перешел из "Байера" за 12 миллионов евро. За время выступления в составе "красных" он принял участие в 132 матчах во всех турнирах, забив 10 мячей.