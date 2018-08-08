"Вулверхэмптон" приобрел вингера "Мидлсбро" Траоре

"Вулверхэмптон" подписал контракт с вингером Адама Траоре, сообщает официальный сайт клуба. Ранее он выступал за "Мидлсбро".

Соглашение рассчитано на пять лет. Финансовые условия сделки не разглашаются. По данным Transfermarkt, "волки" заплатят за него 20 миллионов евро, что является новым клубным рекордом.

22-летний футболист, выступавший за молодежные и юношеские сборные Испании, в прошлом сезоне провел 34 матча за "Мидлсбро" в чемпионшипе и забил пять мячей при десяти голевых передачах.