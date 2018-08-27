Воспитанник "Барселоны" Тиагу может перейти в "Реал"

Бывший полузащитник "Барселоны" Тиагу Алькантара этим летом может перейти из "Баварии" в "Реал", утверждает Don Balon. По информации источника, 27-летний хавбек до закрытия трансферного окна намерен покинуть клуб из Мюнхена.

В услугах экс-каталонца заинтересован новый главный тренер "королевского клуба" Хулен Лопетеги. Специалист знаком с Алькантарой по совместной работе в молодежной сборной Испании. В 2013 году "красная фурия" под руководством нынешнего наставника мадридцев выиграла чемпионат Европы U21, а Тиагу стал лучшим игроком турнира.

Алькантара выступает за "Баварию" с 2013 года. За это время он принял участие в 154 матчах, забив 26 мячей. Он помог мюнхенцам выиграть 12 трофеев, в том числе пять титулов чемпиона Германии. Трансферная стоимость полузащитника, по данным transfermarkt.de, оценивается в 60 миллионов евро. Его контракт с "Баварией" рассчитан до лета 2021 года.