Вандерсон перешел в "Аланьяспор"

Бывший нападающий "Динамо" Вандерсон продолжит карьеру в "Аланьяспоре", сообщает официальный сайт турецкого клуба. Напомним, что ранее столичный клуб отзаявил бразильца из состава на матчи чемпионата России.
В этом сезоне Вандерсон провел 13 матчей в чемпионате России и забил один мяч. Напомним, что это его первый сезон за "Динамо", ранее он на протяжении пяти лет выступал за "Краснодар".
Francisco Wánderson Alanyasporumuzda ! pic.twitter.com/CIV6YZHdAE– Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) 31 января 2018 г.
Спринт
Вандерсон сильный в индивидуальном плане игрок, но после травмы подрастерял игровые навыки. В полицейскую команду зря пошел, там комбинационным футболом и не пахнет, играют по принципу бей-беги. На месте Вагнера Лав у этого бразильца должно получится гораздо лучше, чем в "Динамо".
04:44
Vader
всё у них денег нет, а так одного чернявого просто отдали, а двух купили за миллионы евро... браво...
02:58