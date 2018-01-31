Вандерсон перешел в "Аланьяспор"

Бывший нападающий "Динамо" Вандерсон продолжит карьеру в "Аланьяспоре", сообщает официальный сайт турецкого клуба. Напомним, что ранее столичный клуб отзаявил бразильца из состава на матчи чемпионата России.

В этом сезоне Вандерсон провел 13 матчей в чемпионате России и забил один мяч. Напомним, что это его первый сезон за "Динамо", ранее он на протяжении пяти лет выступал за "Краснодар".