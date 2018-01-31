23:44 31 января | Футбол — Трансферы

Вандерсон перешел в "Аланьяспор"

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Бывший нападающий "Динамо" Вандерсон продолжит карьеру в "Аланьяспоре", сообщает официальный сайт турецкого клуба. Напомним, что ранее столичный клуб отзаявил бразильца из состава на матчи чемпионата России.

В этом сезоне Вандерсон провел 13 матчей в чемпионате России и забил один мяч. Напомним, что это его первый сезон за "Динамо", ранее он на протяжении пяти лет выступал за "Краснодар".

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Спринт

Вандерсон сильный в индивидуальном плане игрок, но после травмы подрастерял игровые навыки. В полицейскую команду зря пошел, там комбинационным футболом и не пахнет, играют по принципу бей-беги. На месте Вагнера Лав у этого бразильца должно получится гораздо лучше, чем в "Динамо".

04:44

Vader

всё у них денег нет, а так одного чернявого просто отдали, а двух купили за миллионы евро... браво...

02:58