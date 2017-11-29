Валерий Карпин: "Смолов бы какие-то матчи играл в "Реале". Но там – 25 фамилий в шорт-листе"

Экс-главный тренер "Спартака" Валерий Карпин, сделавший успешную карьеру в испанской лиге, прокомментировал "СЭ" информацию издания Marca об интересе "Реала" к форварду сборной России и "Краснодара" Федору Смолову.
По версии испанского медиа, в шорт-лист также входят Мауро Икарди ("Интер"), Алексис Санчес ("Арсенал") и Тимо Вернер ("Лейпциг").
– Marca много чего пишет, – говорит Карпин. – Шорт-лист четыре человека, а там еще 25 игроков.
– Люди упоминаются достойные в этой четверке.
– А сколько еще не упоминается. Все вилами по воде. Это слухи.
– Потянул бы Смолов в "Реале"?
– Что значит – потянул?
– Уровня "Реала" игрок?
– Смолов бы играл. Какие-то игры, может быть, играл бы.
– Если туда зовут, надо идти пешком?
– Много всяких если… Ок, сегодня "Реал", завтра напишут что-то еще. Ничего еще не случилось. Marca много написала, "СЭ" много всего написал.
– Много.
– Ну и? Для журналистов это новость, для меня – пока нет. Как свершится трансфер – будет новость. (Сергей ЕГОРОВ)
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Tribunal Z
Реал через пару сезонов будет нищим клубом, так что пусть едет, мечта осуществится
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