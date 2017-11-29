23:30 29 ноября | Футбол — Трансферы

Валерий Карпин: "Смолов бы какие-то матчи играл в "Реале". Но там – 25 фамилий в шорт-листе"

Федор СМОЛОВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Федор СМОЛОВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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Экс-главный тренер "Спартака" Валерий Карпин, сделавший успешную карьеру в испанской лиге, прокомментировал "СЭ" информацию издания Marca об интересе "Реала" к форварду сборной России и "Краснодара" Федору Смолову.

 
14 ноября 2017 года. Санкт-Петербург. Россия - Испания - 3:3. Федор СМОЛОВ (в центре) в борьбе с Серхио РАМОСОМ (слева) и Серхио БУСКЕТСОМ.Смолов - в "Реале". Неужели это правда?

По версии испанского медиа, в шорт-лист также входят Мауро Икарди ("Интер"), Алексис Санчес ("Арсенал") и Тимо Вернер ("Лейпциг").

– Marca много чего пишет, – говорит Карпин. – Шорт-лист четыре человека, а там еще 25 игроков.

– Люди упоминаются достойные в этой четверке.

– А сколько еще не упоминается. Все вилами по воде. Это слухи.

– Потянул бы Смолов в "Реале"?

– Что значит – потянул?

– Уровня "Реала" игрок?

– Смолов бы играл. Какие-то игры, может быть, играл бы.

– Если туда зовут, надо идти пешком?

– Много всяких если… Ок, сегодня "Реал", завтра напишут что-то еще. Ничего еще не случилось. Marca много написала, "СЭ" много всего написал.

– Много.

– Ну и? Для журналистов это новость, для меня – пока нет. Как свершится трансфер – будет новость. (Сергей ЕГОРОВ)

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Tribunal Z

Реал через пару сезонов будет нищим клубом, так что пусть едет, мечта осуществится

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