Вадим Васильев: "Для нас было бы предпочтительнее, чтобы Мбаппе ушел в другой чемпионат"

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев рассказал о том, что "Реал" делал серьезное предложение по нападающему Кильяну Мбаппе. По его словам, футболист принял решение перейти в "ПСЖ", так как он родился и вырос в Париже.

– Вы упоминали, что у вас были аналогичные предложения по Мбаппе из клубов других стран. В связи с этим насколько сложно было продать его прямому конкуренту?

– Понятно, что для нас было бы предпочтительно, чтобы он ушел в другой чемпионат. Но мы должны были уважать решение игрока. Это его жизнь, его карьера, его выбор.

– Верно ли, что такие же деньги за него готовы были платить "Реал" и "Барселона"?

– Никогда не комментирую подобные вещи. Но то, что "Реал" делал по Мбаппе очень серьезное предложение, – это общеизвестный факт. В случае с другими клубами это не стало достоянием гласности, поэтому воздержусь от комментариев.

– Насколько велика разница в зарплате, которую Мбаппе положили в "ПСЖ" и которую готовы были платить ему вы?

– Не знаю. Так вопрос не стоял.

– А как стоял? Каков все-таки главный побудительный мотив перехода 19-летнего форварда именно в "ПСЖ"?

– Если игрок захочет, он сам расскажет. Есть открытая информация, которой Кильян уже делился. В частности, о том, что, прежде чем покинуть страну, он хотел остаться во Франции, причем в Париже, где он родился и вырос. Безусловно, я знаю больше, но говорить не могу. (Игорь РАБИНЕР)

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