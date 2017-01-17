"Уотфорд" интересуется форвардом "Фиорентины"

Нападающий "Фиорентины" Мауро Сарате может перейти в "Уотфорд", информирует The Sun. Согласно источнику, на трансфере аргентинца настаивает главный тренер английской команды Вальтер Маццарри, которого не смущают предыдущие безуспешные попытки форварда заиграть на Туманном Альбионе.

29-летний Сарате трижды пробовал себя в чемпионате Англии. Он выступал за "Бирмингем", "Вест Хэм" и "Куинз Парк Рейнджерс". С "синими" и "обручами" футболист в итоге вылетал из премьер-лиги, тогда как в лондонском клубе Сарате регулярно конфликтовал с тренерами и болельщиками.