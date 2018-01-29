У "Локо" сорвался трансфер Крыховяка

По информации "СЭ", "Локомотив" был близок к трансферу польского защитника "Вест Бромвича" Гжегожа Крыховяка в это трансферное окно.

Защитника в июле 2016-го года купил "ПСЖ" у "Севильи" за 27,5 миллионов евро, а летом 2017-го французы отдали его в аренду "Вест Бромвичу". В чемпионате Англии поляк поначалу играл регулярно, однако в ноябре потерял место в составе. И сам футболист, и "ПСЖ" были готовы на то, чтобы прервать договор аренды в Англии и переехать в Россию. Крыховяк универсал, способен закрывать сразу две позиции – центрального защитника и опорного полузащитника. Однако в начале января футболист вернул себе место в составе и стал регулярно проводить полные матчи. В итоге "Вест Бромвич" отказался разрывать договор аренды.

В текущем чемпионате Англии Крыховяк провел 17 матчей, в которых отдал 2 голевые передачи. Сайт transfermarkt.com оценивает футболиста в 20 миллионов евро.