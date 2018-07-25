Стюарт Пирс: "Клубы второго эшелона чемпионата Англии могут проявить интерес к Кутепову"

Бывший защитник сборной Англии Стюарт Пирс отметил, что игрок сборной России Илья Кутепов достойно показал себя на чемпионате мира-2018. По его словам, этого все равно недостаточно для перехода в серьезный европейский клуб.

– Кутепов достойно показал себя на этом чемпионате мира, но одного турнира — даже такого большого — недостаточно для трансфера в серьезный клуб, – приводят "Известия" слова Пирса. – Но у него есть перспективы. Для этого надо стабильно показывать надежную игру в чемпионате России и еврокубках, желательно — в Лиге чемпионов. Не думаю, что в ближайшие годы у него есть шанс заиграть в больших командах, но клубы второй половины таблицы Английской премьер-лиги уже сейчас вполне могут проявить к нему интерес.