Стерлинг попал в сферу интересов "Реала"

"Реал" проявляет интерес к нападающему "Манчестер Сити" Рахиму Стерлингу, сообщает Sky Sports. По информации источника, речи об оформлении перехода до закрытия летнего трансферного окна не идет. Планируется, что представители "королевского клуба" 8 сентября будут наблюдать за действиями игрока "горожан" во время матча Лиги наций между сборными Англии и Испании на стадионе "Уэмбли".

Контракт Стерлинга с "Сити" рассчитан до лета 2020 года. Переговоры по продлению соглашения, прошедшие в июне, завершились неудачей.

Нападающий выступает за клуб из Манчестера с 2015 года. В 141 матче он забил 45 мячей. Вместе с командой он выиграл три трофея – чемпионат Англии и два Кубка лиги.