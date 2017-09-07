"Спортинг" объявил, что трансфер Адриэна Силвы в "Лестер" состоялся

"Спортинг" подтвердил трансфер полузащитника Адриэна Силвы в "Лестер" за 29,5 миллиона евро, сообщает Record. По информации источника, передача всех экономических и финансовых прав на игрока руководству "лис" завершена. Отмечается, что задержка регистрации футболиста никак не повлияет на трансфер 28-летнего португальца в английский клуб.

Напомним, что "Лестер" не успел зарегистрировать хавбека, опоздав с отправкой документов на 14 секунд. "Лисы" попросили ФИФА продлить регистрацию на несколько часов, но получил отказ.