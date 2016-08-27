"Спартак" объявит о подписании Гонсалеса в ближайшие дни

В ближайшие дни "Спартак" должен официально объявить о приобретении центрального защитника Джанкарло Гонсалеса (28 лет, 186 сантиметров). Весь прошлый сезон футболист отыграл в итальянской серии А за "Палермо", а до этого защищал цвета "Коламбус Крю" в MLS, два сезона (2012, 2013) провел в норвежской "Волеренге", а также выступал на родине за "Алахуеленсе" (2009 - 2012). (Вячеслав КОРОТКИН)