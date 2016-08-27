12:48 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Спартак" объявит о подписании Гонсалеса в ближайшие дни

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В ближайшие дни "Спартак" должен официально объявить о приобретении центрального защитника Джанкарло Гонсалеса (28 лет, 186 сантиметров). Весь прошлый сезон футболист отыграл в итальянской серии А за "Палермо", а до этого защищал цвета "Коламбус Крю" в MLS, два сезона (2012, 2013) провел в норвежской "Волеренге", а также выступал на родине за "Алахуеленсе" (2009 - 2012). (Вячеслав КОРОТКИН)

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Mormon

Алахуеленсе... Гена Орлов будет в экстазе

13:40

zoolord

Значит Таски на выход. Иностранец на иностранца.

13:34

Supreme77

А где родина у этого футболиста? После такой новости ещё и гуглить.

13:23

LariKo

Алахуеленсе овце...бам)

13:22

$n10nep$

achuburov за что выступал? Ала... а вот дальше я не разобрал 13:04 =============== )))

13:11

achuburov

за что выступал? Ала... а вот дальше я не разобрал

13:04

Валерий Милан-Монако

НЕ СОВЕТУЮ(

13:02

Kiyatkin

Википедия главный инсайдер, Гонсалес уже в Спартаке и взял номер 12

13:02

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