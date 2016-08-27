"Спартак" объявит о подписании Гонсалеса в ближайшие дни

В ближайшие дни "Спартак" должен официально объявить о приобретении центрального защитника Джанкарло Гонсалеса (28 лет, 186 сантиметров). Весь прошлый сезон футболист отыграл в итальянской серии А за "Палермо", а до этого защищал цвета "Коламбус Крю" в MLS, два сезона (2012, 2013) провел в норвежской "Волеренге", а также выступал на родине за "Алахуеленсе" (2009 - 2012). (Вячеслав КОРОТКИН)
Mormon
Алахуеленсе... Гена Орлов будет в экстазе
13:40
zoolord
Значит Таски на выход. Иностранец на иностранца.
13:34
Supreme77
А где родина у этого футболиста? После такой новости ещё и гуглить.
13:23
LariKo
Алахуеленсе овце...бам)
13:22
$n10nep$
achuburov за что выступал? Ала... а вот дальше я не разобрал 13:04 =============== )))
13:11
achuburov
за что выступал? Ала... а вот дальше я не разобрал
13:04
Валерий Милан-Монако
НЕ СОВЕТУЮ(
13:02
Kiyatkin
Википедия главный инсайдер, Гонсалес уже в Спартаке и взял номер 12
13:02