СМИ: "Зенит" пока не делал предложения по трансферу Эрмосо

"Зенит" пока не делал предложения "Эспаньолу" по защитнику Марио Эрмосо, утверждает AS. Однако петербургский клуб уведомил испанцев о своем интересе к 23-летнему футболисту.

Сообщается, что "Эспаньол" должен будет получить согласие на трансфер Эрмосо у "Реала", которому принадлежит 50 % прав на игрока.

Эрмосо знает об интересе со стороны петербургского клуба. Он уже разговаривал по поводу возможного трансфера с директором "Эспаньола" Франсиско Руфете.

В прошлом сезоне защитник провел 22 матча в чемпионате Испании и забил один мяч. Ранее Эрмосо выступал за "Кастилью" и "Реал Вальядолид".

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