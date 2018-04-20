13:57 20 апреля | Футбол — Трансферы

СМИ: "Ювентус" интересуется Ришарлисоном

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"Ювентус" входит в число четырех клубов, которым интересен 20-летний нападающий "Уотфорда" Ришарлисон. Также бразилец входит в сферу интересов "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Баварии", сообщает Football Italia со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

Как отмечает издание, лидером в борьбе за форварда являются манкунианцы, которые рассматривают бразильца как идеальную замену для Антони Марсьяля.

Ришарлисон перешел в "Уотфорд" в 2017-м году из "Флуминенсе" за 12,5 миллиона евро. В английской премьер-лиге бразилец сыграл 34 матча и забил 5 голов.

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