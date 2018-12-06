СМИ: "Ювентус" хочет приобрести Иско

Полузащитник "Реала" Иско может покинуть клуб. Как утверждает Calciomercato, на 26-летнего испанца претендует "Ювентус".

Иско готов покинуть клуб из-за недостатка игровой практики - он получает мало времени на поле при новом главном тренере Сантьяго Солари. Transfermarkt оценивает футболиста в 90 миллионо евро.

В приобретении хавбека лично заинтересован главный тренер "бьянконери" Массимилиано Аллегри - он наблюдает за игроком в течение нескольких лет.

В текущем сезоне Иско провел 14 матчей за "Реал", забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи.

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