СМИ: "Валенсия" и "ПСЖ" не могут договориться о переходе Гедеша

"Валенсия" пока не смогла достичь договоренности с "ПСЖ" по поводу перехода вингера Гонсалу Гедеша, сообщают испанские СМИ. Стороны не могут сойтись в вопросе суммы отступных.

Как информирует Mundo Depotivo, "Валенсия" хочет арендовать игрока на год с опцией выкупа за 40 миллионов евро. В "ПСЖ" считают, что эта опция должна составлять 50 миллионов.

21-летний португалец в нынешнем сезоне за первую команду "ПСЖ" не играл. В прошлом сезоне он также был в аренде в "Валенсии", и в 33 матчах ла лиги забил пять мячей при 11 голевых передачах.