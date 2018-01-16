СМИ: "Спартак" интересуется защитником СПАЛа

Московский "Спартак" заинтересован в приобретении защитника СПАЛа Бартоша Саламона, сообщает Calciomercatonews. 26-летний игрок сборной Польши проводит свой первый сезон в составе итальянского клуба и провел 16 матчей в чемпионате страны.

Права на Саламона принадлежат "Кальяри", за который он провел всего 51 матч и забил два мяча. За сборную Польши на его счету 9 игр. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,8 миллиона евро.