СМИ: "Спартак" интересуется защитником СПАЛа

Московский "Спартак" заинтересован в приобретении защитника СПАЛа Бартоша Саламона, сообщает Calciomercatonews. 26-летний игрок сборной Польши проводит свой первый сезон в составе итальянского клуба и провел 16 матчей в чемпионате страны.
Права на Саламона принадлежат "Кальяри", за который он провел всего 51 матч и забил два мяча. За сборную Польши на его счету 9 игр. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,8 миллиона евро.
njlws.9957
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14:58
клад555
Островзаячий кто ты такой?Советчик смешной,сиди дома за клавой,да помалкивай!
13:59
Островзаячий
защитника "Наполи" Николу Максимовича за два миллиона евро до конца сезона. А в дальнейшем москвичи смогут выкупить права на 26-летнего серба за 15 миллионов________Роша стоит 12.Серб сыграл ДВА матча и 8 прошлом году. Переведите Рошу в защиту. Будет атакующий защитник.О вас стараюсь. Подешевле.
13:02
Don
Островзаячий, по таким сделкам это к вам, такое обычно на болотах практикуют)))
12:09
Островзаячий
Купите за 15. И два миллиона за аренду. Он больше подойдет.Это хоть играет.
11:42
Hrenoid
Полная херь.
10:34