СМИ: "Саутгемптон" заплатит за Каррильо 19,1 миллиона фунтов

"Саутгемптон" готов заплатить за нападающего "Монако" Гвидо Каррильо требуемую сумму. "Красно-белые" хотят получить за игрока 19,1 миллиона фунтов стерлингов, сообщает Sky Sports. Эта покупка станет самой дорогой в истории английского клуба. В услугах 26-летнего аргентинца также заинтересован главный тренер "Зенита" Роберто Манчини. Отметим, что ранее "Саутгемптон" также претендовал на форварда "Спартака" Квинси Промеса.

В текущем сезоне Каррильо сыграл за "Монако" в 24 матчах во всех турнирах, забил 8 голов и отдал одну результативную передачу.