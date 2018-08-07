СМИ: "Реал" предложил "Челси" Ковачича в обмен на Куртуа

"Реал" предложил "Челси" арендовать полузащитника Матео Ковачича. Как утверждает Sky Sports, мадридский клуб заинтересован в подписании голкипера "синих" Тибо Куртуа, поэтому и сделал им такое предложение.

Сообщается, что 24-летний хорват готов покинуть "Реал" и присоединиться к "Челси" на правах аренды, рассчитанной на один сезон. Лондонцы же не хотят продавать Куртуа, пока не найдут ему замену. Сам 26-летний бельгиец заинтересован в уходе из "Челси".

В минувшем сезоне Ковачич провел 35 игр в составе "Реала" и отметился 2 результативными передачами. Куртуа принял участие в 46 играх за "Челси" и пропустил 47 мячей.