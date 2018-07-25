СМИ: "Реал" готов заплатить за Ллориса 67,5 миллионов евро

"Реал" заинтересовался голкипером "Тоттенхэма" Юго Ллорисом, сообщает The Sun. Мадридцы готовы заплатить за игрока 67,5 миллионов евро. Вместе с тем, "шпоры" не намерены расставаться со своим вратарем.

В том случае, если трансфер состоится, Ллорис станет самым дорогим голкипером в мире. Сейчас это звание принадлежит Алиссону, которого "Ливерпуль" купил за 62,5 миллиона евро.

Отметим, в прошлом сезоне Ллорис в 36 матчах чемпионата Англии пропустил 35 голов. Он стал чемпионом мира в составе сборной Франции.