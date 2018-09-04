СМИ: "Реал" готов предложить 200 миллионов евро за Гризманна

"Реал" заинтересован в приобретении нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна. Как утверждает портал Goal, "королевский клуб" готов предложить за 27-летнего француза 200 миллионов евро.

Президент "Реала" Флорентино Перес рассматривает Гризманна в качестве замены форварду Криштиану Роналду, этим летом перешедшему в "Ювентус". Сам француз неоднократно заявлял, что счастлив в "Атлетико" и не собирается покидать этот клуб.

Гризманн выступает за "Атлетико" с 2014 года. В составе мадридского клуба он выигрывал Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. В текущем сезоне француз провел 4 матча за "Атлетико", забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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