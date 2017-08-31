СМИ: Педру Роша приедет в "Спартак" 4 сентября

Нападающий "Гремиу" Педру Роша прибудет в расположение "Спартака" 4 сентября, сообщает Globo Esporte. 22-летний бразилец прошел медобследование для красно-белых и в четверг подпишет с клубом соглашение на пять лет. Ранее "Гремиу" и "Спартак" согласовали условия трансфера. По данным местных СМИ, красно-белые заплатят за игрока примерно 12 миллионов евро.

Отметим, в текущем сезоне Педру Роша вышел на поле в 15 матчах, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.

В среду стало известно о том, что другой нападающий "Гремиу" - Луан - отказался от перехода в "Спартак". Форвард не стал дожидаться четверга, когда в России закроется трансферное окно, и сразу дал понять, что намерен ждать предложения от европейского топ-клуба.