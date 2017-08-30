СМИ: Луан окончательно отказал "Спартаку"

Нападающий "Гремиу" Луан в очередной раз ответил отказом на предложение "Спартака", сообщает Rádio Gaúcha. Форвард не стал дожидаться пятницы, когда в России закроется трансферное окно, и сразу дал понять, что намерен ждать предложения от европейского топ-клуба.

В этом году игрок не покинет Порту-Алегри. Кроме того, "Гремиу" собирается продлить контракт с Луаном, который истекает в 2018 году. Иначе футболист в марте будет иметь право начать предварительные переговоры с другим клубом и уйти в статусе свободного агента.

Ранее этот же источник сообщал, что руководители "Спаратка" прилетели в Бразилию, чтобы уговорить Луана подписать контракт. В состав делегации входили специалисты по медицне, которые могли сразу провести обследование футболиста. Игроку, который в данный момент находится в расположении сборной Бразилии, дали подумать до 31 августа включительно.

Напомним, "Гремиу" и "Спартак" ранее достигли соглашения по трансферу. По сведениям бразильских СМИ, красно-белые были готовы заплатить за Луана 25 миллионов евро.

Луан переходил в "Спартак", переходил, но так и не перешел. Как это было