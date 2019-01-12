СМИ: "МЮ" хочет заполучить Дугласа Косту в рамках сделки по Погба

Вингер "Ювентуса" Дуглас Коста может стать частью сделки по возвращению в Турин Поля Погба, сообщает Tuttosport. По данным источника, "Манчестер Юнайтед" готов рассмотреть вариант с продажей француза "Ювентусу", однако хочет, чтобы итальянский клуб взамен отдал "МЮ" Дугласа Косту.

"Ювентус" якобы раздумывает над этим вариантом. Он приобрел Косту у "Баварии" за 40 миллионов евро. Контракт бразильца с "Ювентусом" рассчитан до 2022 года. Погба, напомним, перешел в "МЮ" из "Ювентуса" в 2016 году за 105 миллионов евро.