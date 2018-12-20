СМИ: "Монако" планирует подписать защитника зимой

"Монако" планирует приобрести центрального защитника в зимнее трансферное окно. Как утверждает Nice Matin, в трансферном списке монегасков находятся четверо футболистов: Гэри Кэйхилл ("Челси"), Пепе (свободный агент), Лоран Косьельни ("Арсенал") и Мартин Шкртел ("Фенербахче").

В приобретении защитника лично заинтересован главный тренер монегасков Тьерри Анри. Transfermarkt оценивает 33-летнего Кэйхилла в 10 миллионов евро, 33-летнего Косьельни в 9 миллионов евро, 34-летнего Шкртела в 3 миллиона евро.

"Монако" занимает предпоследнее место в турнирной таблице, имея в активе 13 очков после 17 туров.

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