СМИ: "Манчестер Юнайтед" интересуется Янником Феррейра-Карраско

"Манчестер Юнайтед" интересуется нападающим "Далянь Ифан" Янником Феррейра-Карраско, сообщает Foot Mercato. Отмечается, что сам 25-летний бельгийский футболист доволен своим финансовым положением в китайском клубе.

Ранее сообщалось, что "Милан" рассматривает возможность приобретения Карраско.

Контракт бельгийца c "Далянь Ифан" действует до 31 декабря 2021 года.

Карраско является воспитанником "Монако", откуда летом 2017 года перешел в мадридский "Атлетико". В январе 2018 года он перебрался в "Далянь Ифан". Минувшим летом игрок в составе сборной Бельгии стал обладателем бронзовых медалей на чемпионате мира—2018.

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