СМИ: "Интер" предложил за Хамеса 42 миллиона евро

"Интер" проявляет интерес к полузащитнику "Реала" Хамесу Родригесу, сообщает As. Миланский клуб предложил за игрока 42 миллиона евро. Мадридцы хотят получить от продажи больше денег, но стороны все же ведут переговоры. Переход может состояться сразу после завершения этого сезона.

Напомним, Хамес перешел в "Реал" из "Монако" в 2014 году. По неофициальной информации, мадридский клуб заплатил за игрока 80 миллионов евро. В этом сезоне колумбиец провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил 11 мячей.