СМИ: Де Хеа может перейти в "Ювентус"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа может стать игроком "Ювентуса". Как утверждает Calciomercato, 27-летний испанец сомневается в необходимости продления контракта с "красными дьяволами".

Действующее соглашение вратаря с манкунианцами истекает 30 июня 2019 года. "Ювентус" внимательно следит за ситуацией и хочет подписать испанца на правах свободного агента.

Де Хеа выступает за "МЮ" с 2011 года. В составе "красных дьяволов" он выигрывал чемпионат Англии и становился победителем Лиги Европы.

В текущем сезоне Де Хеа провел 13 матчей за "МЮ" и пропустил 18 голов.

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