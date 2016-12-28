СМИ: ЦСКА может приобрести защитника "Севильи" Колодзейчака

ЦСКА заинтересован в приобретении защитника "Севильи" Тимоте Колодзейчака, сообщает Estadio Deportivo. Помимо армейцев, покупку 25-летнего футболиста рассматривают "Мидлсбро" и "Боруссия" Менхенгладбах.

Француз не попадает в стартовый состав "Севильи" и является одним из игроков команды, которые с большой долей вероятности ее покинут в ближайшее время. За испанцев он выступает с 2014 года, куда перешел из "Ниццы". В текущем сезоне на его счету 5 матчей в чемпионате Испании и одна встреча в Лиге чемпионов.