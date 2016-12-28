18:55 | ФУТБОЛ — Трансферы

СМИ: ЦСКА может приобрести защитника "Севильи" Колодзейчака

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ЦСКА заинтересован в приобретении защитника "Севильи" Тимоте Колодзейчака, сообщает Estadio Deportivo. Помимо армейцев, покупку 25-летнего футболиста рассматривают "Мидлсбро" и "Боруссия" Менхенгладбах.

Француз не попадает в стартовый состав "Севильи" и является одним из игроков команды, которые с большой долей вероятности ее покинут в ближайшее время. За испанцев он выступает с 2014 года, куда перешел из "Ниццы". В текущем сезоне на его счету 5 матчей в чемпионате Испании и одна встреча в Лиге чемпионов.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Свинству Бой!

Так он же фин!

19:50

Alex Tula 37

Правый центральный защитник в придачу к Березуцким. Игнашевичу, Васину? Француз с польскими корнями? Что-то не верится!

19:43

сабзеро

Ботаникум _____________________________________________________ Да уж не за счет пенсионеров купит, как некоторые.

19:40

Константин Срулевич Наумов

За банку варенья и корзину печенья :)

19:27

Ботаникум

А где Гинерзон наскребёт деньжат на этот трансфер, вряд ли француза отдадут ему "на шару"....

19:27

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