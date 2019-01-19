СМИ: "Челси" готов продать Азара "Реалу" за 100 миллионов евро

"Реал" хочет приобрести нападающего "Челси" Эдена Азара, сообщают испанские СМИ. Английский клуб готов отпустить игрока за 100 миллионов евро.

По информации Marca, "Реал" хочет уменьшить эту сумму, но "Челси" не будет идти на уступки. Директор лондонского клуба Марина Грановская в переговорах с "Реалом" обратит внимание на то, что трансферные суммы в последнее время выросли и приведет в пример переходы Неймара и Поля Погба.

28-летний бельгиец в текущем сезоне провел 27 матчей за "Челси" и забил 12 мячей при 10 голевых передачах.

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