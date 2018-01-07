СМИ: Бауэр близок к переходу в "Стоук Сити"

Защитник "Рубина" Мориц Бауэр в ближайшее время станет игроком "Стоук Сити", утверждает Stoke Sentinel. Ранее стало известно, что 25-летний австриец не полетел с казанской командой на первый зимний сбор, который пройдет в ОАЭ. Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев сообщил, что Бауэр пройдет медосмотр в новом клубе.

В текущем сезоне защитник провел 16 матчей в чемпионате России и не отметился результативными действиями.

"Стоук Сити" после 22 туров занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 20 очков.

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