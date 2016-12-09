Sky Sports: "Рома" и "Боруссия" Д интересуются Дзагоевым

Сразу несколько иностранных клубов заинтересованы в приобретении полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, утверждает Sky Sports. Россиянина в недавних матчах просматривали скауты дортмундской "Боруссии" и "Ромы". Также кандидатуру 26-летнего хавбека рассматривает "Эвертон". По оценкам издания, сумма трансфера футболиста сборной России составит около 15 миллионов евро.
Дзагоев в недавнем интервью Daily Mail признавался, что хотел бы попробовать свои силы в Европе и знает об интересе из-за рубежа. В нынешнем сезоне он принял участие в 12 матчах во всех турнирах, отметившись двумя голами в Лиге чемпионов и тремя результативными передачами в премьер-лиге.
lordblack
Евгений Леннорыч, верните парню паспорт!
09:40
БорщисалО
Свободу Юрию Деточкину!
09:25
Ulan3
Пусть уже идет. Глядишь и ему польза будет и сборной. А ЦСКА и так каждый сезон по полсезона без него играет, а тут - пару тройку перспективных негритят можно купить на эти деньги)))
09:12