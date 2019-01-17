Шелия стал игроком "Тамбова"

Голкипер "Уфы" Гиорги Шелия перешел в "Тамбов", собщает официальный сайт команды из одноименного города.
Контракт с 30-летним российским вратарем подписан сроком на 2,5 года, выступать за команду Шелия будет под восемьдесят восьмым номером.
В текущем сезоне голкипер принял участие в двух матчах за "Уфу" и пропустил два гола.
Шелия выступал за башкирский клуб с 2016 по 2018 год. Всего сыграл в 30 матчах за "Уфу".
Дополнительная информация
http://fc-tambov.ru/content/news/3359-Giorgi-Shelija-popolnil-sostav-Tambova.html
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