Шелия стал игроком "Тамбова"

Голкипер "Уфы" Гиорги Шелия перешел в "Тамбов"​, собщает официальный сайт команды из одноименного города.

Контракт с 30-летним российским вратарем подписан сроком на 2,5 года, выступать за команду Шелия будет под восемьдесят восьмым номером.

В текущем сезоне голкипер принял участие в двух матчах за "Уфу" и пропустил два гола.

Шелия выступал за башкирский клуб с 2016 по 2018 год. Всего сыграл в 30 матчах за "Уфу".

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