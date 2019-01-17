11:47 | Футбол — Трансферы

Шелия стал игроком "Тамбова"

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Голкипер "Уфы" Гиорги Шелия перешел в "Тамбов"​, собщает официальный сайт команды из одноименного города.

Контракт с 30-летним российским вратарем подписан сроком на 2,5 года, выступать за команду Шелия будет под  восемьдесят восьмым номером.

В текущем сезоне голкипер принял участие в двух матчах за "Уфу" и пропустил два гола.

Шелия выступал за башкирский клуб с 2016 по 2018 год. Всего сыграл в 30 матчах за "Уфу".

Все о трансферах – здесь.

Дополнительная информация

http://fc-tambov.ru/content/news/3359-Giorgi-Shelija-popolnil-sostav-Tambova.html

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