09:28 | ФУТБОЛ — Трансферы

Серхио Рамос: "Комментировать переход Мбаппе в "Реал" - значит проявить неуважение к действующим игрокам клуба"

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Защитник "Реала" Серхио Рамос отказался комментировать слухи о возможном переходе в команду нападающего "Монако" Кильяна Мбаппе. Ранее вероятность трансфера 18-летнего форварда допустил президент "Королевского клуба" Флорентино Перес.

– Я не могу советовать президенту подписывать одних, и не подписывать других, – цитирует Goal Рамоса. – Двери "Реала" всегда открыты для лучших игроков планеты. Если Мбаппе перейдет к нам, мы встретим его с распростертыми объятиями, как всегда встречаем новичков. Но обсуждать сейчас Кильяна – значит проявить неуважение к действующим футболистам команды.

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