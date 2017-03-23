Флорентино Перес: "Дуэт Бензема - Мбаппе в "Реале" в следующем сезоне? Все возможно"

Президент "Реала" Флорентино Перес допустил, что летом командой будет приобретен нападающий "Монако" Кильян Мбаппе. Также глава "Королевского клуба" вновь выразил восхищение форвардом Каримом Бензема.

– Карим – это смесь Зидана и Роналдо, – цитирует AS Переса. – Это лучший центральный форвард планеты. Уверен, что он останется с нами, но о продлении контракта мы пока не говорили. Будь моя воля, он бы завершил карьеру в нашей команде. Я очень доволен Каримом, он – образец примерного поведения.

Дуэт Бензема – Мбаппе в следующем сезоне? Все возможно. Тем не менее, на данном этапе сезона я бы не хотел вдаваться в подробности.