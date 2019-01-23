"Сент-Этьен" отказался продавать "Зениту" Оле Сельнеса

"Сент-Этьен" отклонил предложение "Зенита" по трансферу полузащитника Оле Сельнеса, информирует Le10sport.com. По информации "СЭ" цена вопроса – 20 миллионов евро.

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Источник сообщает, что французский клуб не собирается расставаться с 24-летним хавбеком, однако может согласится на продажу, если получит за него крупную сумму.



Руководство команды также хочет в ближайшее время продлить контракт с Сельнесом, чтобы сохранить его в клубе. Действующее соглашение игрока с "Сент-Этьеном" рассчитано до лета 2020 года.

Сельнес – воспитанник "Русенборга". Он защищает цвета "Сент-Этьена" с 2016 года.

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