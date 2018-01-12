"Сент-Этьен" объявил о подписании М'Вила

"Сент-Этьен" в официальном Твиттере объявил о подписании полузащитника Янна М'Вила. Контракт с хавбеком заключен до июня 2019 года. Ранее в СМИ появилсь информация, что М'Вила расторг контракт с "Рубином" по обоюдному согласию сторон и "Сент-Этьену" достался бесплатно.

Француз защищал цвета казанского клуба с 2013 года с перерывами на аренду в "Интер" и "Сандерленд". В этом сезоне 27-летний футболист провел 19 матчей в чемпионате России и забил два мяча. Всего за "Рубин" он отыграл 80 игр, забил три гола и сделал 7 передач.