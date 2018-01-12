"Сент-Этьен" объявил о подписании М'Вила

"Сент-Этьен" в официальном Твиттере объявил о подписании полузащитника Янна М'Вила. Контракт с хавбеком заключен до июня 2019 года. Ранее в СМИ появилсь информация, что М'Вила расторг контракт с "Рубином" по обоюдному согласию сторон и "Сент-Этьену" достался бесплатно.
Француз защищал цвета казанского клуба с 2013 года с перерывами на аренду в "Интер" и "Сандерленд". В этом сезоне 27-летний футболист провел 19 матчей в чемпионате России и забил два мяча. Всего за "Рубин" он отыграл 80 игр, забил три гола и сделал 7 передач.
💥 Yann #MVila officiellement stéphanois ! 🔥 #BienvenueYann ➡️ https://t.co/3ouzfcdLmA #ASSE pic.twitter.com/kNM9WO8dkL– AS Saint-Etienne (@ASSEofficiel) 12 января 2018 г.
Джаггер555
Рубин, Ростов, Анжи, Кубань, Динамо - отличные конторы по отмыванию денег. Покупают игроков по дорогой цене, а потом бесплатно их отдают. 100% Мвила купили за 10 лямов, но 5 распилили.
01:19
Thergothon
бессмысленный и бездарный отечественный футбол во всей красе
01:00
Panuchi
десятку платить зп не надо зато)
00:32
sidnet78
Jean4 Рубин позорники, купили за десятку отпустили бесплатно. Супер менеджмент. --- ну и вздохнули с облегчением
22:51 12 января
Jean4
Рубин позорники, купили за десятку отпустили бесплатно. Супер менеджмент.
22:19 12 января