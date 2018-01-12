20:55 12 января | Футбол — Трансферы

"Сент-Этьен" объявил о подписании М'Вила

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"Сент-Этьен" в официальном Твиттере объявил о подписании полузащитника Янна М'Вила. Контракт с хавбеком заключен до июня 2019 года. Ранее в СМИ появилсь информация, что М'Вила расторг контракт с "Рубином" по обоюдному согласию сторон и "Сент-Этьену" достался бесплатно.

Француз защищал цвета казанского клуба с 2013 года с перерывами на аренду в "Интер" и "Сандерленд". В этом сезоне 27-летний футболист провел 19 матчей в чемпионате России и забил два мяча. Всего за "Рубин" он отыграл 80 игр, забил три гола и сделал 7 передач. 

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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Джаггер555

Рубин, Ростов, Анжи, Кубань, Динамо - отличные конторы по отмыванию денег. Покупают игроков по дорогой цене, а потом бесплатно их отдают. 100% Мвила купили за 10 лямов, но 5 распилили.

01:19

Thergothon

бессмысленный и бездарный отечественный футбол во всей красе

01:00

Panuchi

десятку платить зп не надо зато)

00:32

sidnet78

Jean4 Рубин позорники, купили за десятку отпустили бесплатно. Супер менеджмент. --- ну и вздохнули с облегчением

22:51 12 января

Jean4

Рубин позорники, купили за десятку отпустили бесплатно. Супер менеджмент.

22:19 12 января