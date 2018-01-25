"Саутгемптон" не хочет платить за Промеса 30 миллионов евро

Сегодня журналист издания talkSPORT Алекс Крук сообщил, что главный тренер "Саутгемптона" Маурисио Пеллегрино подтвердил – клуб заинтересован в услугах нападающего "Спартака" Квинси Промеса. При этом наш британский коллега отметил, что "святые" еще не договорились с красно-белыми о финансовых условиях трансфера.

По нашим данным, стороны и не найдут общий язык. Дело в том, что предложение англичан значительно меньше 30 миллионов евро – именно столько указано в контракте 26-летнего голландца с москвичами в качестве отступных для Европы. За меньшие деньги "Спартак" форварда не продаст, а увеличивать сумму "Саутгемптон" пока не намерен. (Вячеслав КОРОТКИН)