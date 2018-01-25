"Саутгемптон" не хочет платить за Промеса 30 миллионов евро

Сегодня журналист издания talkSPORT Алекс Крук сообщил, что главный тренер "Саутгемптона" Маурисио Пеллегрино подтвердил – клуб заинтересован в услугах нападающего "Спартака" Квинси Промеса. При этом наш британский коллега отметил, что "святые" еще не договорились с красно-белыми о финансовых условиях трансфера.
По нашим данным, стороны и не найдут общий язык. Дело в том, что предложение англичан значительно меньше 30 миллионов евро – именно столько указано в контракте 26-летнего голландца с москвичами в качестве отступных для Европы. За меньшие деньги "Спартак" форварда не продаст, а увеличивать сумму "Саутгемптон" пока не намерен. (Вячеслав КОРОТКИН)
nik27772
ну и славненько...........
21:27
Don
Michaell, это тебе для заметки: Халк стоил 60 лямов, выиграл в Зените одно чемпионство, один кубок, один суперкубок; Промес стоил 10 лямов, выиграл пока одно чемпионство, один суперкубок) Халк провёл 97 матчей за Зенит, забил 56 мячей, отдал 36 передач; Промес провёл за Спартак 101 матч, забил 53 мяча, отдал 24 передачи) Большая разница?) Повторю, при этом один стоил 60 лямов, а другой 10, один был типа звездой, другой ноунеймом, один сделал себя в Порту, другой в Спартаке, один был продан в Китай за меньшую сумму чем куплен, другой будет продан явно не в Китай, и не меньше 10 лямов)
21:19
shpasic
не хочет платить 30. очень хочет заплатить 50, но честный Федун не берёт больше, чем написано в контракте.
21:17
Гарик "внук Наташи" Попов
По нынешним ценам,это небольшие деньги. Промес стоит больше.ИМХО. А уж дешевле отдавать ни в коем разе нельзя.
21:16
kwazar312
В Европе,особенно в Англии,за игроков из России не хотят платить нормальные деньги.Не хотите платить,не лезте...Надо всех уважать,а носы свои опустить пониже.
21:13
pahom-17
думаю эту тему давно пора уже закрывать...Промес не поедет в клуб который на грани вылета...а клуб не будет платить такие деньги...
21:13
Jean4
Не хотят? Так это же хорошо, пусть лучше у нас остается. =) Федун то даже за 30-ку вряд ли адекватную замену найдет, привезут опять какую-нибудь Рошу и как у него пойдет или нет никто не знает.
21:12
NapoliFC
Так в том и дело. Дешевле 30-и он и нам нормально, а 30 никто не даст, тем более еще и зп 3,8 чистыми он хочет как в РФПЛ получает,а это с ихними налогами порядка 7,5 в год.
21:08
Podvodnik
А сколько Промес забил в Евро кубках? Может он показал хорошую игру с Зенитом, Локо? Он больше 10 не стоит. С ним будет как с Мусой, балласт.
21:01
Michaell
Да какие 30-ть? За что? Именно за что, а не за кого. Он что полуХалк что ли? Тот хоть игру на выездах делал, а этот апельсиновый? Он только в ЧР феерит переодически, а как выезжает за ее пределы, то все ппц его и кроты найти ге могут. В сборной никакой. Какие 30-ть? 18-ть это ПРЕДЕЛИЩЕ.
21:00
Serenky25
Российский Шоколад подорожал в связи с ростом цен на какао бобы.
20:53