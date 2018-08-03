"Сантос" требует от "Зенита" 10 миллионов евро за Вериссимо

Вероятность перехода защитника "Сантоса" Лукас Вериссимо в "Зенит" остается высокой. Как сообщил "СЭ" источник в совете директоров бразильского клуба, трансфер 23-летнего футболиста может быть оформлен в течение недели.

- Вериссимо хочет играть в Европе, - сказал собеседник "СЭ". - Ранее он уже договорился о переходе в "Торино", но итальянский клуб не смог предложить "Сантосу" требуемую сумму. Трансфер не состоялся. - Какую сумму требует руководство? - 10 миллионов евро напрямую "Сантосу", не считая комиссионных агентам и семье игрока. Думаю, вероятность перехода высока. Все может решиться в ближайшую неделю.

Ранее агент Вериссимо Апаресиду Инасиу подтвердил "СЭ", что "Зенит" готов заплатить за 23-летнего футболиста 9 миллионов евро. Добавим, что бразилец мог оказаться в России еще зимой. "Сантос" уже согласился продать игрока "Спартаку" за 7,5 миллиона евро, но в последний момент сделка сорвалась. (Гоша ЧЕРНОВ)