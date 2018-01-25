"Сантос" арендовал у "Интера" Барбозу за 1,5 миллиона евро

"Сантос" на своем официальном сайте объявил об аренде нападающего "Интера" Габриэла Барбозы. Напомним, что 21-летний футболист является воспитанником бразильского клуба. "Сантос" заплатил 1,5 миллиона евро, чтобы арендовать форварда до конца текущего года.

В 2016 году Барбоза перешел в "Интер", однако так и не смог закрепиться в основном составе команды. Недавняя аренда в "Бенфику" также не увенчалась успехом для футболиста – он провел всего пять матчей за команду.

В составе "Сантоса" он выступал с 2013 по 2016 год и забил 24 мяча в 83 встречах.